Vaccination anti-Covid : en Seine-Saint-Denis, la moitié des rendez-vous seront réservés aux habitants

Dans un courrier adressé aux maires et aux parlementaires de la Seine-Saint-Denis, ce jeudi 15 juillet, le préfet du département, leur demande officiellement de privilégier les habitants du territoire pour la vaccination contre le Covid-19 "dans les semaines à venir".

Priorité finalement aux habitants du 93

Dans cette lettre consultée par France Bleu Paris, Georges-François Leclerc invite les élus à "maintenir prioritairement les opérations de vaccination 'hors les murs', d'ores-et-déjà prévues pour aller au plus près des séquano-dionisyens" cet été, dans les centres d'hébergement, au pied des immeubles, dans les galeries marchandes des supermarchés...

Le représentant de l'État demande également aux centres de vaccination de "réserver la moité de leurs rendez-vous" pour mener à bien ces opérations. Les créneaux devront également être accordés en priorité aux soignants et autres personnels amenés à fréquenter des établissements de santé et aux professionnels des lieux recevant du public dont l'accès sera soumis au pass sanitaire, sur le territoire. Il faudra également multiplier les créneaux de vaccination "sans-rendez-vous".

Les rdv en ligne deviennent "la variable d'ajustement"

Georges-François Leclerc précise enfin dans son courrier que "ces dispositifs sont prioritaires et s'imposent aux rendez-vous pris sur les plateformes numériques, qui constituent désormais la variable d'ajustement". Il s'agit de "protéger la population du département contre l'impact d'une quatrième vague", écrit-il.

Le préfet cède donc à la demande de plusieurs élus et médecins de la Seine-Saint-Denis qui avaient pointé du doigt le faible taux de vaccination des habitants du 93 dès le début de la campagne en janvier dernier. Certains centres recevaient beaucoup plus de Parisiens que de Séquano-Dionysiens.

Une "priorisation" réclamée par plusieurs soignants

Pierre-Etienne Manuellan, directeur de la Santé à Montreuil, réclamait depuis janvier cette "priorité" aux habitants du 93. Il l'a d'ailleurs appliquée lui-même dans le centre de vaccination de sa commune, dès le mois de mars, sans attendre le feu vert officiel du préfet. Tant mieux, si c'est officiel, désormais, dit-il. "C'est bien de décider ça, mais ça arrive un peu tard... Pendant les vacances en plus, on va avoir moins de gens pour vacciner", regrette le médecin.

Julien Le Breton, son homologue à la ville de La Courneuve, salue aussi ce "revirement" du préfet, "même s'il arrive cinq mois et demi après. C'est dommage, mais comme on dit mieux vaut tard que jamais". Pour lui, la mise en ligne automatique des créneaux de rendez-vous sur les sites comme Doctolib ont porté préjudice à certains habitants du 93 et il rappelle s'y être opposé dès le début, comme d'autres collègues. "On reconnait enfin que le fait de mettre en ligne les rdv en ligne accroît les inégalités sociales de santé parce que ça permet aux gens qui vivent dans un territoire riche de prendre rendez-vous rapidement dans un territoire plus pauvre où ça se presse moins, alors que chez eux, dans leur ville, les centres sont pleins".

Selon lui, les autorités ont beaucoup trop misé sur une "logique comptable" durant cette campagne de vaccination. Il fait notamment référence au vaccinodrome installé au Stade de France. "On nous dit, c'est très bien le Stade de France, il y a 5.000 vaccinés par jour là-bas, mais en réalité au Stade seulement 30% des vaccinés sont des habitants de la Seine-Saint-Denis. Ça veut dire qu'il y a toujours des personnes qu'on laisse sur le côté".

10.000 doses délivrées dans les prochains jours

À ce jour, plus d'1,4 million de doses de vaccin ont été administrées en Seine-Saint-Denis qui compte 1,6 millions d'habitants. C'est le département français au plus faible taux de vaccination avec seulement 30% de Séquano-Dionysiens vaccinés.

Mais la tendance pourrait vite évoluer. Comme partout en France, les demandes ont explosé dans la nuit du 12 au 13 juillet suite aux annonces d'Emmanuel Macron sur le passe sanitair, avec 40.000 rendez-vous pris sur le territoire en quelques heures. L'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a débloqué 10.000 doses de Pfizer pour cette semaine et la semaine prochaine dans le 93.