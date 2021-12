Cinquième vague de Covid : "On est au bord de la saturation" dit un médecin de l'hôpital de Strasbourg

Le premier ministre Jean Castex est attendu vendredi et samedi en Alsace. Sa visite commencera par une visite à l'hôpital de Strasbourg, durement touché par la cinquième vague de Covid, et qui frôle aujourd'hui la saturation

Le premier ministre Jean Castex entame ce vendredi une visite de deux jours en Alsace. Avec de nombreux rendez vous au programme. Mais cela commence ce vendredi soir avec une visite à l'hôpital de Strasbourg.

Il a activé son plan blanc il y a quelques jours car le nombre de malades Covid augmente toujours plus.

En première ligne, il y a le service des urgences. Le nombre de passages y a quasiment doublé par rapport à une période normale. D'un côté, les patients non Covid sont nombreux en cette période froide. De l'autre, il y a le flux des malades du coronavirus qui augmente chaque jour. "La situation est inédite en ce moment il y a une très intense activité Covid, une très intense activité non Covid, car on est en hiver les maladies circulent, et ces deux flux de patients saturent totalement les urgences actuellement. Cela met l'hôpital sous tension, les équipes aussi. La situation est assez explosive en ce moment à l'hôpital" explique le docteur Nicolas Lefebvre, chef du service des maladies infectieuses au nouvel hôpital civil.

Le docteur Nicolas Lefebvre, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

De quoi en tout cas épuiser les équipes. "Vous le savez bien , l'hôpital est en manque marqué de personnel. C'est pourquoi on doit reconfigurer des unités pour permettre des accueils de patients, pour récupérer du personnel médical et ouvrir des unités Covid. C'est très pesant et stressant pour tout le monde. Les équipes sont mises sous une pression infernale puisqu'elles doivent changer d'activité et accueillir des patients Covid. C'est très perturbant pour toutes les équipes" poursuit le docteur Nicolas Lefebvre.

Des malades Covid partout

103 patients Covid étaient recensés à l'hôpital de Strasbourg ce jeudi 9 décembre. 73 malades hospitalisés en unités conventionnelles. C'est énorme. D'ailleurs le nombre de lits encore libre est aujourd'hui quasi nul. "Notre capacité d'accueil devient extrêmement limitée ces prochains jours, on est au bord de la saturation" explique Nicolas Lefebvre.

Le nouvel hôpital civil de Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

30 personnes sont par ailleurs en réanimation à cause du COVID au CHU soit le tiers des places disponibles. Pour faire face, les interventions non urgentes sont désormais limitées. Mais l'hôpital de Strasbourg s'approche à grand pas de la saturation.

Alors les médecins appellent les Alsaciens à se faire vacciner. Et à respecter les gestes barrières, à être prudents, même pendant la période des fêtes. Ainsi qu'à ne se rendre aux urgences qu'en cas d'extrême nécessité.