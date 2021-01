Covid-19 : forte hausse du nombre d'hospitalisations et de décès dans le Loiret depuis vendredi

Les chiffres publiés ce lundi après-midi par l'agence régionale de Santé font état d'une forte hausse du nombre de personnes en réanimation ou soins critiques dans les hôpitaux du Loiret, pour cause de Covid-19 : 58 patients sont en réanimation ou en soins critiques dans le Loiret (+ 12 depuis vendredi dernier)

Il y a par ailleurs 131 patients pour cause de Covid-19 en hospitalisation conventionnelle (+ 23 par rapport à vendredi) dans le Loiret. Pour l'agence régionale de santé, ces chiffres confirment que le virus circule de plus en plus activement, principalement dans l'Est du Centre-Val de Loire (Indre, Cher et Loiret), et a un impact de plus en plus fort sur la capacité hospitalière dans la région.

Concernant les décès liés au Covid-19, il y en a douze supplémentaires enregistrés dans le Loiret, entre vendredi 22 janvier et lundi 25 janvier, toujours selon l'ARS en Centre-Val de Loire.