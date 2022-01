Covid 19 : intensification du plan blanc en Sarthe

" Le Coronavirus continue de circuler et même de courir dans la Sarthe " annonce Stephan Domingo, le directeur de la délégation territoriale de l'Agence régionale de Santé de la Sarthe sur France Bleu Maine ce vendredi 28 janvier. Avec des taux d'incidence records : 3 900 cas pour 100 000 habitants et presque 38% de positivité. Les catégories les plus touchées sont les plus de 65 ans avec un taux d'incidence de 1091 cas mais surtout les enfants de 6 à 10 ans avec 7 800 cas.

La tension est extrême sur toute la chaîne de soin

Les malades affluent de tout le département vers les services d'urgence périphériques qui ferment les uns après les autres. Trouvant portes closes, ils se dirigent alors vers le Centre hospitalier du Mans dont les urgences sont actuellement saturées. Le temps d'attente ce vendredi 28 janvier y était de plus de douze heures.

" On a beaucoup de mal à expliquer pourquoi cette contamination continue d'augmenter à ce rythme complètement fou en Pays de la Loire" explique Stephan Domingo. " Depuis une dizaine de jours, on a un léger changement de profil de patients qui présentent des facteurs de gravité un peu plus importants. Ils nécessitent des soins un petit peu plus longs ce qui continue à rendre indisponible l'offre de prise en charge ". Une contamination qui touche aussi les soignants qui ne sont du coup plus aptes à venir en aide aux patients.

Face à la situation, tous les soignants du département ont été appelés en renfort ainsi que la réserve sanitaire nationale. Les interventions chirurgicales non vitales ont été entièrement déprogrammées.

Ne pas saturer les services des urgences

Le centre hospitalier lance un double appel :

- il demande aux patients de ne pas se rendre directement au service des urgences. En cas d'accident ou de maladie, privilégiez les consultations auprès de votre médecin traitant ou appelez le 116 117. En cas d'urgence vitale, contactez le 15, un médecin régulateur vous prendra alors en charge.

- il demande à tous les professionnels de santé susceptibles de pouvoir aider les services de médecine de contacter le centre hospitalier : les infirmiers libéraux en activité ou en retraite, tout comme les aides-soignants.