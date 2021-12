COVID 19 : l'hôpital de Châteauroux-Le Blanc va suspendre les visites aux patients

L'hôpital de Châteauroux-Le Blanc renforce ces mesures sanitaires pour contrer la progression de la 5e vague de COVID 19. À partir de lundi prochain (20 décembre) les visites seront suspendues dans la plupart des services et fortement limitées en gynécologie obstétrique et soins de suite.

Face à la dégradation de la situation sanitaire l'hôpital de Châteauroux-Le Blanc donne un nouveau tour de vis en suspendant à partir de lundi prochain (20 décembre) les visites aux patients hospitalisés.

Des autorisations exceptionnelles pourront toutefois être délivrées mais uniquement sur demande par les médecins des services.

Exceptions dans certains services

Autre exception en service de gynécologie-obstétrique, les conjoints des futures mamans restent admis en salle d’accouchement ainsi qu'en suites de couches et lors des consultations d’échographie.

En soins de suite seules 2 visites individuelles par jour et par patient seront autorisées.

Enfin autres restrictions pour les EHPAD du site du BLANC (la Cubissole, Saint Lazare et le Val d’Anglin à Concremiers), des visites restent possibles entre 13 h 30 et 18 h 30 mais limitées aux adultes et enfants en capacité de porter un masque et en conservant le masque dans les chambres des résidents.

La décision a été prise lors de la réunion hebdomadaire de la cellule de crise du centre hospitalier dans l'intérêt des patients mais aussi du personnel de l'hôpital soignant ou non-soignant.