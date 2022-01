Covid-19 : la galère des directeurs d'école depuis le début de l'épidémié

Alors que l'épidémie de covid-19 bouleverse le quotidien des écoles depuis plus de deux ans, les chefs d'établissement doivent sans cesse jongler avec les nouveaux protocoles sanitaires et les questions des parents. Un directeur d'école s'est confié sur ses difficultés.

Ecole à distance, port du masque pour les enfants, classes qui ferment... Depuis près de deux ans, la pandémie perturbe le quotidien dans les écoles. A leur tête, des directeurs qui doivent sans cesse s'adapter, notamment pour mettre en place des protocoles sanitaires pour protéger le plus grand monde. La crise sanitaire a considérablement compliqué l'exercice de leur profession.

Un manque de considération

Depuis plusieurs semaines, le quotidien de François Schill, directeur de l'école primaire Gustave Doré à Strasbourg (400 élèves), est rythmé par les appels de professeurs et de parents. Soit pour lui annoncer un cas de covid, soit pour demander des précisions sur le protocole sanitaire.

"On communique par mail, téléphone, WhatsApp, mais on sait très bien que le protocole peut changer du jour au lendemain. Alors on bricole, on fait preuve de bon sens et de dérision, quand il y a trop de changements", souffle celui qui est aussi représentant syndical pour le SNUIPP-FSU 67.

Il a encore en travers de la gorge l'annonce très tardive des nouvelles règles en place depuis la rentrée du lundi 3 janvier : "Apprendre le dimanche soir, le nouveau protocole à appliquer le lundi matin, c'est inexcusable." Selon lui, c'est une nouvelle preuve du manque de considération de la part du ministère de l'Education. "Je connais peu d'entreprises dans lesquelles les salariés doivent acheter leurs propres masques FFP2 ou chirurgicaux et une partie de leur matériel..."

J'essaye de protéger le personnel

Il estime que les conditions de travail se sont considérablement dégradées depuis ses débuts en tant que professeur il y a trente-cinq ans. "C'est un peu comme à l'hôpital. Si les choses avaient été mieux anticipées, on n'aurait par exemple des professeurs pour remplacer ceux qui sont actuellement absents pour cause de covid ou de cas-contact. Là, on essaie de faire revenir des retraités... et il y a très peu qui acceptent"

Grâce à ses années d'expérience il a appris à relativiser quand il fait face à des dysfonctionnements. Et tente d'épargner le plus possible le personnel des problématiques auxquelles l'établissement fait face. "Que ça vienne du covid ou de l'institution, j'essaie de me placer en protecteur."

Sa principale satisfaction aujourd'hui, c'est le sourire des enfants en dépit du contexte. "Au début de la crise, c'était difficile. Mais c'était en partie les parents qui transmettaient leurs angoisses. Aujourd'hui, malgré le port du masque et le protocole, ils sont contents d'être là".