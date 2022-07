Face à la 7e vague de Covid, la Haute autorité de Santé (HAS) recommande au gouvernement d’ouvrir la 2e dose de rappel de vaccin à tous les adultes qui sont à risque de développer une forme grave du virus, aux femmes enceintes et aux personnes proches d’une personne immunodéprimée.

Covid-19 : La HAS recommande une 2e dose de rappel aux femmes enceintes et aux moins de 60 ans à risque

La HAS recommande une 2e dose de rappel pour les femmes enceintes et les personnes proches d’une personne immunodéprimée.

La septième vague de Covid-19 se poursuit. Si la courbe des contaminations quotidiennes qui se stabilise sur un plateau (environ 130 000 cas positifs détectés chaque jour), celle des admissions en soins intensifs est en hausse de plus en 30%, comparé à la semaine dernière. Dans ces conditions, ce jeudi 14 juillet, la Haute autorité de Santé (HAS) recommande au gouvernement d’ouvrir la 2 dose de rappel de vaccin à tous les adultes qui sont à risque de développer une forme grave du virus, aux femmes enceintes et aux personnes proches d’une personne immunodéprimée.

Le gouvernement doit maintenant trancher

Cette deuxième dose de rappel peut être faite à partir de six mois après la précédente, estime la Haute autorité de Santé, ou trois mois après une infection au Covid. La décision revient désormais au gouvernement pour ouvrir ou non la deuxième dose de rappel de vaccin anti-Covid à ce public.

Une dose additionnelle de rappel est déjà recommandée pour les personnes de 60 ans et plus, les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge, ainsi que les enfants et adolescents à haut risque.