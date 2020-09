Covid-19 - La Haute-Vienne au-dessus de la moyenne régionale : "ça ne va pas bien !" affirme le préfet

La progression de l'épidémie de Covid-19 a amené les autorités à placer la Haute-Vienne en "zone d'alerte" dès jeudi dernier, avec de nouvelles mesures applicables cette semaine. La situation sanitaire s'est en effet dégradée ces derniers jours dans le département et devient plus inquiétante que les moyennes régionales en Nouvelle-Aquitaine. Le taux de positivité aux tests Covid a atteint 6,6 % (contre 5,9 en Nouvelle-Aquitaine) et le taux d'incidence de la maladie au sein de la population est désormais de 82 cas pour 100.000 habitants (contre 69 dans la région).

Le préfet de la Haute-Vienne, Seymour Morcy, était l'invité de la matinale spéciale de France Bleu Limousin ce mardi, pour répondre à vos questions et préciser les conséquences de cette situation. "Cela ne va pas bien !" affirme-t-il au vu de l'évolution de la situation.

Puis-je organiser une fête avec 100 personnes sous une tente dans mon jardin ?

La principale mesure, entrée en vigueur ce lundi, est l'interdiction des rassemblements festifs ou de loisirs à plus de 30 personnes. Cela concerne par exemple les cérémonies de mariages, les fêtes d'anniversaire, les lotos, tombolas et tout autre événement équivalent. "Sont concernés les événements organisés dans des lieux publics, par exemple une salle des fêtes municipale, mais également si on loue un lieu de réception privé" précise le préfet. De même, organiser une réception avec une centaine de personnes chez soi est théoriquement interdit "mais je ne vais pas envoyer la police ou les gendarmes chez les gens" tempère le représentant de l'Etat, "j'en appelle plutôt à la responsabilité de chacun".

Que peut-on faire ou ne pas faire en Haute-Vienne ?

Rencontres sportives ou culturelles jusqu'à 5000 personnes : OUI avec application d'un protocole sanitaire drastique mis en place par les organisateurs professionnels et validé par la préfecture MAIS avec des groupes de 10 personnes maxi dans les tribunes et espacement entre chaque groupe

Activités sportives dans des gymnases : OUI pour l'instant MAIS le préfet pourrait interdire l'usage des vestiaires dans quelques jours

: OUI pour l'instant MAIS le préfet pourrait interdire l'usage des vestiaires dans quelques jours Marcher sans masque dans la rue : OUI en règle générale, SAUF dans un périmètre de 50 m autour des établissements scolaires à Limoges