Coronavirus : la Polyclinique des Trois Vallées retenue pour organiser la vaccination dans le Grand Orb

La polyclinique des Trois Vallées de Bédarieux a donc été retenue cette semaine par la préfecture de l'Hérault pour vacciner dès ce lundi 18 janvier dans le Grand Orb. Ce centre anti-Covid, situé 4 Route de Saint-Pons, est en mesure de vacciner 80 personnes par jour, six jours sur sept.

La population de plus de 75 ans et les professionnels de santé de plus de 50 ans et/ou présentant des comorbidités pourront recevoir une injection. Attention, la vaccination n’est possible que sur rendez-vous en s’inscrivant sur le site internet sante.fr ou par téléphone au 0809.54.19.19.

2.500 personnes prioritaires hors EHPAD

Ceux qui sont dans l'impossibilité de se déplacer pourront se faire vacciner à domicile par le SDIS, le service départemental des sapeurs-pompiers, précise la Communauté de Communes du Grand Orb.

Une cinquantaine de professionnels de santé sont mobilisés

L'ensemble des professionnels de santé du territoire (médecins traitants, infirmiers libéraux et hospitaliers et personnels de santé de la Polyclinique des Trois Vallées) sont impliqués précise Benjamin Mahieu, le directeur de la Polyclinique :

"Ce centre de vaccination fonctionnera grâce à la forte mobilisation des médecins traitants de l’ensemble du territoire, des deux structures hospitalières et des infirmiers hospitaliers et libéraux. C’est le résultat d’une action coordonnée menée par la communauté de communes et ses communes pour disposer d’un lieu de vaccination au plus près des habitants."

Centre de vaccination du Grand Orb - Communauté de communes Grand Orb

C’est dans les locaux du plateau de consultation de la polyclinique, au deuxième étage, que le centre de vaccination sera installé. Une signalétique sera mise en place lundi matin pour orienter le public. Ce centre sera opérationnel pendant plusieurs mois pour vacciner, par phases, l'ensemble de la population.

Pour l'heure :

les 75 ans et plus sont concernés,

sont concernés, ainsi que les personnels soignants de plus de 50 ans

et les personnes souffrant de pathologies à risque.

Les mairies et les Centres communaux d’action sociale de Bédarieux sont mobilisés pour amener l’information aux personnes âgées concernées par cette première phase de vaccination et pour les accompagner, si nécessaire, dans la prise de rendez-vous.

Pensez à apporter les documents

Le jour de la vaccination, les personnes devront se munir de leur carte vitale et d’une pièce d’identité.

Les maires sont par ailleurs favorables pour mettre à disposition les moyens humains et techniques nécessaires à la bonne marche du centre de vaccination. Les Autocars Pons et des sociétés de taxi/VSL ont aussi fait remonter leur volonté de s’impliquer dans le dispositif.