Covid-19 : la quatrième dose de vaccin ouverte aux résidents des Ehpad

Après les plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées éligibles à la 2ème dose de vaccin anti-Covid depuis ce week-end, le gouvernement vient d'élargir la possibilité de faire cette 4e dose à tous les résidents d'Ehpad, même s'ils sont âgés de moins de 80 ans.

La 4e dose de vaccin contre le Covid-19 est désormais accessible aux personnes âgées de plus de 80 ans comme l'a annoncé le Premier ministre ce week-end. Cette deuxième dose de rappel est également ouverte aux personnes plus jeunes qui vivent en Ehpad ou en Unités de soins longue durée (USLD), indique la Direction générale de la santé. Cette 4e dose "est une recommandation qui ne rentre pas dans le cadre du passe sanitaire", précise-t-elle.

500.000 personnes éligibles

En tout, deux millions et demi de Français sont éligibles à cette 2ème dose de rappel dont 500 000 dans les Ehpad et Unités selon une estimation communiquée ce mardi par le ministère de la Santé. Pour le ministère, la protection de la 1ère dose de rappel s'étiole avec le temps et avec le rebond de l'épidémie, il fallait ouvrir la possibilité de ce 2ème rappel aux plus faibles.

Les résidents des Ehpad et des USLD se verront proposer le deuxième rappel vaccinal directement au sein de leurs établissements, comme pour le premier rappel. Cette injection se fera avec les vaccins autorisés pour le rappel : Pfizer ou Moderna.

Bientôt un nouvel élargissement ?

Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. "Aujourd'hui, il n'y a pas de données d'efficacité d'une seconde dose de rappel pour les plus jeunes, ce n'est pas d'actualité immédiate", selon Alain Fischer, le monsieur Vaccination du gouvernement. Mais, pour lui, "il faut garder l'esprit ouvert et être vigilant". En fonction "des données de survenue de cas et d'hospitalisations" mais aussi de comorbidités, les recommandations pourraient évoluer. Le conseil scientifique a évoqué, dans son dernier avis, un éventuel élargissement d'une quatrième dose "aux personnes de 65 à 79 ans, en particulier ceux avec des facteurs de risque".