Dans le cadre des mesures liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19, le préfet du Morbihan a décidé d'interdire la vente, l'achat, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement du jeudi 30 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022.

COVID-19 : La vente et le transport d'artifices interdits dans le Morbihan

On savait déjà que les feux d'artifices officiels du nouvel an étaient annulés, les officieux le sont désormais aussi dans le Morbihan. Par arrêté, le préfet Joël Mathurin vient d'interdire "la vente, l’achat, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement des catégories F2 à F4 du jeudi 30 décembre 2021 à 8h jusqu’au samedi 1er janvier 2022 à 20h". Outre les risques de regroupements que peuvent générer ces feux d'artifices amateurs, le préfet dit vouloir préserver les services hospitaliers : "Chaque année, le département déplore plusieurs incidents dus à des mauvaises manipulations d’articles pyrotechniques par des particuliers. Le résultat se solde par des blessures qui peuvent s’avérer graves".