Covid-19 : le blues des bars-restaurants à Nancy après les nouvelles annonces sanitaires

A partir du 3 janvier les consommations devront se faire obligatoirement assises, même au comptoir des bars et restaurants. La mesure, annoncée par le gouvernement, doit freiner l'épidémie de Covid. A Nancy, certains gérants ont commencé à l'appliquer, non sans lassitude et interrogations.

A partir du 3 janvier, les clients des bars et restaurants seront priés de consommer assis : cela fait partie des dernières mesures sanitaires annoncées par le gouvernement lundi soir pour contrer l'épidémie de Covid-19. "Je peux pas vous dire pourquoi on contamine plus debout qu'assis, je ne peux pas vous en dire plus", se désole la patronne du Gavroche à Nancy. Le ton est un peu abattu, la lassitude est générale. "De toute façon, on est obligé de s'adapter. On n'a pas le choix. On obligé de suivre les règles parce que sinon, on est sanctionné. Et c'est aussi pour la santé de nos clients et de nos salariés, détaille Céline Lefort derrière son comptoir place Charles III.

Réorganisation et adaptation

Pour Clément Chollot, co-gérant de la brasserie du Saint-Georges, cette nouvelle mesure implique une réorganisation. Par exemple ajouter de nouveaux tabourets de bar. "On va essayer d'optimiser l'établissement pour pouvoir offrir le maximum de places assises, puisque c'est toujours délicat de refuser des gens." Mais en ce qui concerne son autre établissement, le Schmilblick, Clément Chollot s'interroge. C'est quand même toute l'âme du bar qui se trouve modifiée. "D'une semaine à l'autre, on a la programmation qui s'annule. Des contraintes pour les gens qui s'accumulent : ils ne peuvent pas danser, ils peuvent pas boire debout... Du coup, on passe un peu pour les méchants, c'est pas le but."

L'ambiance est clairement pesante, confirme la patronne Charline Bachelet place Saint-Epvre. "C'est assez triste. C'est sûr qu'au niveau de la convivialité, ça enlève quelque chose." Faut-il craindre des mesures plus drastiques derrière ? "On s'attend au pire, confirme Céline Lefort. Au niveau des achats, on limite, on fait attention. Et puis on va voir ce que ça va donner". Les indicateurs sanitaires sont scrutés par l'ensemble de la profession. "On suit plus l'évolution de l'épidémie aujourd'hui que la météo", résume Clément Chollot.