Covid-19 : le collège Bucaille de Cherbourg ferme pour une semaine

Alors qu'un dépistage généralisé du covid-19 avait débuté hier dans le collège Bucaille-Charcot de Cherbourg-en-Cotentin, devant le nombre de cas positifs avérés et en constante augmentation ces derniers jours, la préfecture de la Manche, saisie par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale et l’Agence Régionale de Santé de Normandie, a pris un arrêté de fermeture de l'établissement à compter de ce mardi soir 27 janvier et jusqu'au 2 février.

La décision a été prise après avoir avisé le maire de Cherbourg-en-Cotentin et le président du Conseil Départemental. L'information a été communiquée aux familles par la direction du collège.