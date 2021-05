Covid-19 : le personnel de la maison d'arrêt de Tours récompensé pour sa gestion du cluster en mars

Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur interrégional sont venus distingués les agents de la maison d'arrêt de Tours après le cluster du mois de mars. Au total, 114 détenus avaient été contaminés au Covid-19. Quatre semaines après, l'épidémie avait été jugulée.

"Je tenais à féliciter votre engagement." Devant le pupitre installé dans l'avant-cour de la maison d'arrêt de Tours, ce vendredi 28 mai, Laurent Ridel, le directeur de l'administration pénitentiaire, rend hommage aux agents mobilisés lors de l'épisode de cluster, qui a touché l'établissement en mars. La moitié des détenus a été contaminée au Covid-19, soit 114 personnes au plus fort de l'épidémie.

L'adjoint au chef d'établissement, Christophe Tribouillard, s'est vu remettre la médaille d'honneur de bronze. © Radio France - Adrien Bossard

Des lettres de félicitations et une médaille d'honneur

"Grâce à votre courage et votre sens du service public, en quatre semaines, vous avez éradiqué le virus de ces murs", ajoute Laurent Ridel devant plusieurs membres du personnel qui lui font face. Certains reçoivent de ses mains les lettres de félicitations nationales, d'autres les lettres de félicitations régionales, de la part du directeur interrégional Pascal Vion. L'adjoint au chef d'établissement tourangeau, Christophe Tribouillard, est même décoré de la médaille d'honneur de bronze pour son travail.

"Je tiens également à rappeler que dans l’administration pénitentiaire, il n'y a pas de télétravail, poursuit Laurent Ridel. C'est un engagement 24h/24, 7 jours sur 7. Lors du premier confinement, dans les conditions les plus difficiles, à l'heure où il n'y avait personne dehors, les fonctionnaires, alors qu'on manquait de tout et notamment de masques, ont répondu présent. Et c'est à souligner."