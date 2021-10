Covid-19 : le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur en Seine-Maritime à partir de lundi

Le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur à partir de lundi en Seine-Maritime. Le préfet a décidé de lever l'obligation du port du masque dans les zones où il était imposé : les marchés, les abords des gares, des arrêts de bus et de tramway ou encore des établissement scolaires.

Dans un communiqué publié ce samedi, le préfet de Seine-Maritime souligne l'évolution favorable des indicateurs de circulation du virus. Le Le taux d'incidence du Covid-19 est passé sous le seuil d'alerte. Il est de 34 cas positifs pour 100 000 habitants dans le département selon les chiffres de Santé publique France au 1er octobre 2021.

Par ailleurs, 92.4% de la population éligible (Les 12 ans et plus) est complètement vaccinée au 29 septembre 2021, toujours selon Santé publique France. Le taux de vaccination en Seine-Maritime est l'un des plus élevés de France, souligne la préfecture. Elle appelle malgré tout à maintenir la vigilance en continuant à appliquer les mesures et gestes barrières au quotidien.

Le seuil d'alerte du taux d'incidence du Covid-19 est fixé à 50 cas pour 100.000 habitants.