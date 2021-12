Covid-19 : le taux d'incidence à un niveau "inédit" depuis le début de la pandémie en Bretagne

Jamais le taux d'incidence n'a été aussi élevé en Bretagne. Cet indicateur de la circulation du Covid-19 atteint les 286 cas pour 100 mille habitants. S'il est encore loin de la moyenne nationale, qui atteint les 430 cas pour 100 mille habitants, il est en constante augmentation. "C'est en effet, inédit, puisque le pic en termes de taux d'incidence que nous avions eu en novembre 2020 était à 240", indique ce lundi soir le directeur de l'Agence régionale de santé, Stéphane Mulliez.

"En revanche, on voit que l'impact sur les hospitalisations n'est pas aussi fort, ce sont environ 385 hospitalisations que nous avons aujourd'hui, alors que nous étions montés dans les vagues précédentes à 700, 800, voire presque 900 hospitalisations. Je ne dis pas que l'impact sur les hospitalisations est important, parce que c'est une forte tension pour les hôpitaux, mais on a beaucoup moins d'hospitalisations et il faut y voir le bénéfice fort que nous avons en termes de vaccination dans notre région. Je rappelle que la Bretagne est la première région de France en termes de primo et seconde vaccination. Donc, il faut qu'on continue cet effort, cette mobilisation avec les professionnels de santé en ville et avec les centres de vaccination pour réussir la campagne actuelle de rappel vaccinal", poursuit le directeur de l'ARS Bretagne, alors qu'environ 96% des bretons éligibles sont vaccinés.

Le Moderna injecté en priorité dans les centres de vaccination pour les plus de 30 ans

A ce jour, 38% de la population éligible à la dose de rappel en a bénéficié, avec de fortes disparités selon les tranches d'âges : 70% des plus de 80 ans, 48,9% des 65-79 ans et seulement 18,7% des 30-64 ans, selon l'Agence régionale de santé, qui souligne que d'ici le 20 décembre, environ 1,5 millions de doses seront livrées en Bretagne.

Dans le détail, le Pfizer, plus facile à distribuer, est majoritaire pour la vaccination "de ville", à savoir les médecins, pharmaciens et infirmiers libéraux. Au contraire, le Moderna est lui majoritaire dans les centres de vaccination, en raison de son conditionnement, 24 doses par flacon. Le Moderna, déja exclu pour les moins de 30 ans en raison de très rares effets secondaires chez les plus jeunes, est désormais le vaccin administré en priorité aux plus de 30 ans dans les grands centres. "Au delà de 30 ans, il n'y strictement aucune différence, ni en efficacité, ni en sécurité", souligne Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. "Il n'y aucune raison de ne pas recevoir un vaccin Moderna. Il faut absolument l'utiliser, car la France a des stocks de Pfizer et Moderna, et a assez de stock si on combine les deux vaccins pour vacciner tout le monde."