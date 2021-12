Covid-19 : le taux d'incidence continue de progresser en Berry

La 5e vague de l'épidémie de Covid-19 continue sa progression dans le Berry et sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Ce vendredi, l'Agence Régionale de Santé indique dans son dernier bulletin que le taux d'incidence est encore en agmentation. Entre mardi et vendredi, celui-ci est passé de 152 cas pour 100 000 habitants dans l'Indre, à prés de 162. Dans le Cher, il passe de 235 à un peu plus de 282. Sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, le taux d'incidence passe de 209 à un peu plus de 245 cas pour 100 000 habitants.

Dans le Cher, trois personnes sont en réanimation, soit deux de moins par rapport à mardi. Dans l'Indre, il y a toujours cinq patients en service de réanimation.