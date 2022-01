COVID-19 : Les Anglais confinés contrôlés par les gendarmes en Charente

C'est une des conséquences de l'engouement des Anglais pour la Charente et la Charente-Maritime : les conditions sanitaires sont draconiennes pour les Britanniques qui vivent chez nous. Après les fêtes de fin d'année, à leur retour, les Anglais qui vivent en France doivent montrer patte blanche.

Jennifer Didcock présente ses papiers officiels et son pass sanitaire aux gendarmes qui viennent la contrôler à Châtignac

Les conditions sanitaires liées au COVID sont draconiennes pour les ressortissants du Royaume Uni. Après les fêtes de fin d'année, les Anglais qui vivent en France doivent montrer patte blanche et présenter un test négatif, deux jours après leur retour, pour éviter dix jours de confinement. Des mesures qui sont contrôlées par les gendarmes : déjà 300 contrôles ont eu lieu ces dernières semaines en Charente, à raison de 20 à 30 par jour.

A Saint-Bonnet, près de Barbezieux, Anthony Helps accueille les gendarmes dans son jardin © Radio France - Pierre MARSAT

Ces contrôles, c'est le quotidien en ce moment des brigades de gestion des évènements, avec des patrouilles détachées pour des missions du quotidien : les Britanniques se sont inscrits sur une plateforme internet pour indiquer leurs déplacements pour les fêtes de fin d'année. Au retour du Royaume-Uni, ils doivent subir un nouveau test 48 heures après leur arrivée. Si le test est négatif, pas de problème, s'il est positif c'est dix jours de confinement. Il faut vérifier que, pendant ces deux jours après leur retour en France, les Anglais sont bien chez eux.

C'est sur arrêté préfectoral qu'ont lieu ces contrôles. Mais il arrive parfois que les ressortissants britanniques ne soient pas à leurs domiciles, quand passe la patrouille. Malgré le confinement, les Britanniques de Charente ont une petite fenêtre pour sortir, entre 10h et midi. En 2020, on comptait quelque 8000 ressortissants britanniques installés en Charente et Charente-Maritime.