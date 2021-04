Covid-19 : les autotests doivent arriver mercredi dans les écoles en Mayenne

Le Préfet de la Mayenne, Xavier Lefort, l'a annoncé sur France Bleu Mayenne ce lundi matin (26 avril), il était l'invité de la matinale. Les autotests vont arriver cette semaine dans les écoles mayennaises et le 10 mai dans les collèges et lycées.

Les enseignants et les ATSEM vont pouvoir dès mercredi (28 avril) se tester eux-mêmes à la Covid-19 grâce aux fameux autotests. Le Préfet de la Mayenne, Xavier Lefort l'a annoncé ce matin sur notre antenne : _"_les autotests vont arriver mercredi dans les écoles maternelles et primaires du département, les enseignants et les ATSEM vont pouvoir se tester deux fois par semaine. Ce sont 12 mille autotests qui vont être livrés cette semaine". Pour les collèges et les lycées, ces autotests arriveront le 10 mai. Les autotests vont donc être distribués cette semaine dans le département pour les professionnels, et pour les enfants, la campagne de tests va s'intensifier, avec pas moins de 2500 tests réalisés chaque semaine en maternelle et primaire.

Les Mayennais de bons élèves en terme de respect des consignes

La situation épidémiologique ne s'aggrave pas mais on reste sur un plateau haut avec un taux d'incidence autour de 260 cas pour 100 mille habitants, rappelons qu'en Sarthe on dépasse les 400! Les forces de police et de gendarmerie ont multiplié les contrôles de respect du couvre-feu et du confinement, et les règles ont bien été respectées_"sur l'ensemble des contrôles, un peu moins de 5% ont donné lieu à des verbalisations"_salue le Préfet de la Mayenne, Xavier Lefort.