Covid 19 : les bars du littoral d'Ille-et-Vilaine fermeront à 23h à partir de mercredi 21 octobre

Les bars et les restaurants de Saint-Briac, Saint-Lunaire, Dinard, Saint-Malo et Cancale fermeront à 23h à partir de mercredi 21 octobre. Une décision prise par la sous-préfecture de Saint-Malo en concertation avec les professionnels du secteur en raison de la dégradation de la situation sanitaire.

Toutes les communes du littoral brétilien sont concernées par cette fermeture anticipée à 23 heures. Cet arrêté prend effet mercredi 21 octobre et concerne tous les établissements qui disposent d'une licence III et IV de Saint-Briac à Cancale pendant la totalité des vacances scolaires. Pour Vincent Lagoguey, le sous-préfet de Saint-Malo, il s'agit d'une mesure préventive dans un secteur géographique où le brassage de population sera fort jusqu'à la fin du mois.

Depuis le weekend dernier, le port du masque est déjà obligatoire dans cette zone. La réduction de l’amplitude horaire des bars a pour objectif "de tenter collectivement de maîtriser la situation et d'enrayer la dégradation".

Les statistiques locales ne sont pas bonnes

La semaine dernière, le taux d'incidence était de 123 cas pour 100.000 habitants sur Saint-Malo agglomération soit un taux de positivité de 9%. Pour la communauté de communes de Côte d’Émeraude, la positivité grimpait à 10%. Parallèlement, le sous-préfet rappelle que "_les capacités de l’hôpital de Saint-Malo sont déjà en partie préemptées_. Quatre lits de réanimation sont occupés par des cas Covid".

En concertation avec les élus locaux et l'Umih Émeraude

C'est un signal clair sur le fait que "collectivement il faut maîtriser les déplacement et en même temps autoriser un minimum de vie sociale dans un contexte de vacances" martèle Vincent Laloguey. On observe un effet de latence de trois semaines entre la mesure administrative et ses effets. "Il faut contrôler les brassages pendant les vacances scolaires si on veut éviter une situation encore plus dégradée quand les touristes seront repartis début novembre", conclut le sous-préfet de Saint-Malo.