Covid 19 : les ephad surveillés dans les Hauts de France

Le directeur général de l'Agence régionale de santé des Hauts de France détaille la situation sanitaire dans la région qui entame, comme le reste de la France, sa deuxième semaine de confinement. L'épidémie de coronavirus est responsable de 123 décès dans les Hauts de France. Etienne Champion confirme ce mercredi 1532 malades confirmés du covid 19 dont 209 se trouvent dans un état grave.

Le département de l'Oise reste le plus touché par l'épidémie

Avec la moitié des décès enregistrés et un tiers des cas confirmés, l'Oise reste le département des Hauts de France le plus touché par l'épidémie confirme Etienne Champion. C'est ensuite la Somme et l'Aisne qui paient le plus lourd tribut. Avec trois décès recensés, le Pas de Calais est encore relativement épargné par le coronavirus.

Situation préoccupante dans les Ephad

Les personnes âgées restent particulièrement vulnérables face au virus et l'ARS des Hauts de France se veut vigilante et assure suivre la situation épidémiologique des 580 ephad (établissement d'hébergement pour personnes âgées) de la région. Vingt-cinq établissements ont pour l'instant recensé un cas de covid 19 précise Etienne Champion.

L'approvisionnement en masques toujours compliqué

Comme partout en France, les masques de protection pour les personnels soignants manquent. Plus de trois millions de masques venant du stock national ont déjà été distribués. La moitié dans les établissements hospitaliers. Mais cela reste insuffisant reconnait le directeur général de l'ARS qui compte toujours sur les dons des entreprises ou des particuliers. Des dons qui ont déjà permis de réunir deux millions de masques : 300 000 à destination des officines de pharmacie, le reste pour les hôpitaux.

Une collecte de masques qui continue insiste Etienne Champion. Si vous avez des stocks de masques vous pouvez contacter l'Agence régionale de santé des Hauts de France par mail : ars-hdf-masques@ars.sante.fr