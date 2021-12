Covid-19 : les indicateurs sanitaires explosent au Pays Basque Sud

La pandémie est pratiquement hors de contrôle au sud de la Bidassoa avec un taux d'incidence de près de 2.300 cas pour 100.000 habitants. Les bars et restaurants doivent fermer à 1h du matin et ne peuvent ouvrir qu'à partir de 8 heures le 1er et 6 janvier, jours fériés en Hegoalde.

Avec un taux d'incidence de pratiquement 2.300 cas pour 100.000 habitants, au sud des Pyrénées, l'épidémie de COVID-19 est de plus en plus hors de contrôles. Les services autonomes de santé sont débordés et n'arrivent plus à tester tout monde. Les gouvernements régionaux ont donc changé à partir de ce mercredi le protocole pour prioriser la prise en charge des cas graves, des personnes âgées et vulnérables, et des femmes enceintes.

Désormais, les personnes avec des symptômes légers doivent dorénavant s'isoler, prendre rendez vous sur internet et lister les personnes avec qui elles ont été en contact quelques jours auparavant.

Les bars et les restaurants ferment dorénavant à 1h du matin. Il est interdit de boire au comptoir et uniquement dix personnes peuvent s'assoir à la même table. La fédération des hôteliers du Gipuzkoa, Biscaye et Alava va présenter un recours ce jeudi ou vendredi contre cette nouvelle mesure.

Dans les centres culturels, la jauge est à nouveau limitée à 60% ce qui fait bondir les artistes comme Agus Barandiaran, joueur de trikitixa dans le groupe Korrontzi. Le musicien biscayen a rappelé que ces derniers mois les mesures sanitaires avaient bien été respectées dans les salles de spectacles. Des rendez-vous sont déjà reportés, et ce mercredi, le groupe La Polla Records a dû même annuler son concert prévu au vélodrome Anoeta à Saint Sébastien.

Dans les stades, la jauge a été fixée à 75%. Les autorités ont commencé à vacciner les enfants à partir de cinq ans et les personnes de plus de 50 ans commencent à recevoir leur troisième dose.

En Espagne, le port du masque est à nouveau obligatoire même en extérieur et les personnes qui ne respectent pas cette mesure peuvent recevoir des amendes pouvant aller jusqu'à 100 euros.