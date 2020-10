Covid-19 : les mesures vont-elles se renforcer en Haute-Savoie ?

Jean Castex et Olivier Véran ce jeudi n'ont pas dévoilé de nouvelles cartes répartissant les départements en alerte, alerte renforcée ou alerte maximale. La Haute-Savoie fait toujours partie des départements les moins touchés par l'épidémie, mais de nouvelles mesures sont possible.

Depuis mardi 4 août le port du masque est obligatoire dans les rues de la vieille ville d'Annecy et dans les rues piétonnes de l'hyper-centre.

Actuellement la Haute-Savoie fait toujours partie des départements en France qui ne sont pas placés en zone d'alerte, c'est à dire les zones où le virus cirule peu, notamment chez les personnes âgées et sans impact fort sur les services de réanimations.

Ce jeudi, le premier ministre et le ministre de la Santé n'ont pas dévoilé de nouvelle carte de France avec un nouveau classement des départements. Cependant, les nouvelles données sanitaires chiffrées montrent que la Haute-Savoie pourrait logiquement renforcer certaines mesures. En effet, avec notamment au 10 octobre un taux d'incidence supérieur à 106 (nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants), la Haute-Savoie peut logiquement passer en zone d'alerte (le niveau 1). Dans ce cas-là, les mesures sont plus strictes avec notamment l'interdiction des rassemblements festifs privés de plus de 30 personnes.

Attention cependant, ces chiffres sont à manier avec prudence. Le taux d'incidence n'est pas le seul critère à prendre compte. Sur d'autres critères, comme le taux d'occupation des lits en réanimation, le département n'est pas classé en zone rouge.

Pour l'instant, le préfet de Haute-Savoie n'a pas prévu d'annonces concernant de nouvelles mesures sanitaires.

En revanche, comme partout ailleurs en France, les fêtes privées comme les mariages et les soirées étudiantes sont interdites en Haute-Savoie quand elles se tiennent dans des établissements accueillant du public (notamment des salles polyvalentes). La mesure ne s'applique pas pour les mariages du week-end des 17 et 18 octobre.