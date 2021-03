Covid-19 - Les pharmaciens de Savoie et Haute-Savoie prêts pour la vaccination

"Il ne manque plus que le vaccin." Dans sa pharmacie d’Annecy-le-Vieux, Caroline Reme espère les recevoir d’ici jeudi prochain. En attendant, l’heure est à la préparation. "Nous avons mis en place une liste d’attente avec déjà soixante-dix inscrits", explique la présidente des pharmaciens de Haute-Savoie. Dès que les doses seront arrivées, l’officine rappellera ses clients pour fixer les rendez-vous.

Flacon du vaccin AstraZeneca dans les mains d’une infirmière à Annecy (Haute-Savoie), le 9 mars 2021. © Radio France - Richard Vivion

Liste de secours

Selon la préfecture de Haute-Savoie, deux cents pharmacies "vont proposer la vaccination dans le département (…) près de 4 000 doses de vaccin AstraZeneca ont été commandées". Les personnes âgées de plus de 50 ans avec comorbidité ou âgées de plus de 75 ans sont prioritaires pour cette vaccination. "Nous avons également une liste dite de secours", explique Caroline Reme. Ce sont des personnes de plus de 50 ans hors critère, habitant à côté de la pharmacie et qui peuvent venir rapidement. "Pour ne pas gâcher une dose au cas où il nous en reste une."

La vaccination est pharmacie ce n'est pas à la place des médecins. Il faut que tout le monde puisse vacciner." - Caroline Reme, présidente du syndicat des pharmaciens en Haute-Savoie

Mobilisés

"Nous sommes vraiment impliqués dans cette vaccination", assure le président du syndicat des pharmaciens en Savoie où plus de cent-vingt officines se préparent. "On est à fond pour aider les médecins contre cette Covid", poursuit Frédéric Lalégerie. Une vaccination qui va cependant débuter doucement en raison de la livraison, dans un premier temps, d’une faible quantité de vaccin.

Nous sommes vraiment impliqués dans cette vaccination" - Frédéric Lalégerie, président du syndicat des pharmaciens en Savoie

