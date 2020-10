COVID 19 : les Pyrénées-Orientales en alerte maximale

La nouvelle était attendue, Jean Castex, le Premier ministre l'a confirmé ce jeudi après-midi : les Pyrénées-Orientales font partie des 38 nouveaux départements à basculer en alerte maximale. Un couvre-feu sera instauré de 21h00 à 6h00, pendant 6 semaines, dés ce vendredi minuit.

Pour le maire RN de Perpignan, Louis Aliot "c'est un coup de massue. Perpignan va devenir une ville morte à partir de 21h00. Je demande à mes concitoyens de respecter ce couvre-feu en espérant qu'il soit une réponse efficace. Je vais rencontrer les professionnels concernés par cette mesure pour trouver des aides et les soulager un peu".

Du côté des restaurateurs perpignanais, la nouvelle est difficile à accepter. Certains ont peur de ne pas pouvoir se relever une 2ème fois. Pour d'autres, "il va falloir s'adapter et subir, on va axer sur le repas du midi mais on ne va pas pouvoir faire grand-chose."

Tout déplacement hors de son domicile entre 21h00 et 6h00 sera interdit dans tout le département sauf dérogation sur présentation d'une attestation.