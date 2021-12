Covid-19 : Les traiteurs marnais face à une vague d'annulations au mois de décembre

Sylviane Bertacchi, gérante de Bertacchi Traiteur à Bezannes (51) n'en revient toujours pas. En une quinzaine de jours, tout s'est accéléré : "On avait un carnet de commandes bien rempli pour le mois de décembre, les événements d'entreprises reprenaient bien. Et tout a été annulé, je n'ai plus rien."

Les contacts pris avec une dizaine d'autres traiteurs du département confirment la tendance : les annulations de séminaires d'entreprises, des repas de Noël, des pots de fin d'année se multiplient. Pour Cyril Harrois, traiteur basé à Damery près d'Epernay, c'est environ 80.000 euros qui ne rentrent pas dans les caisses pour ce mois de décembre : "Ca fait vraiment mal au coeur, confie-t-il. Faire un devis à un client, c'est y mettre du temps et de la préoccupation. On organise la réservation de nos personnels en cuisine ou en salle. Bref, ça fait beaucoup de travail qui tombe à l'eau."

C'est épuisant - Sylviane bertacchi

"On avance d'un pas et on recule de deux, enchaîne Sylviane Bertacchi. C'est épuisant psychologiquement pour les équipes." Pour cette cheffe d'entreprise d'une vingtaine de salariés fixes, ces annulations sont un véritable gâchis : "On a perdu 10.000 couverts en quelques jours. On avait réservé le personnel (les extras) et le matériel. On a acheté des produits à deux jours d'une réception qui a finalement été annulée."

Pourtant, sur le papier, rien n'oblige les entreprises à annuler ces prestations pour le moment. Jusqu'aux fêtes de fin d'années, on lève le pied sur les événements dans la sphère privée, pour se protéger", a résumé Jean Castex lundi 6 décembre, invitant les Français à limiter les _"moments de convivialité"_en intérieur dans les sphères professionnelles également. Des règles claires vont être édictées pour les entreprises et services publics, a-t-il annoncé.

Le retour des aides

Les traiteurs marnais attendent maintenant les aides du gouvernement pour finir cette année correctement, ainsi que le retour du chômage partiel. En espérant une année 2022 bien meilleure que les deux dernières pour le secteur.