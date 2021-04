Covid-19 : ouverture du vaccinodrome à Nancy, plus de 750 personnes attendues pour la première journée

Le mois dernier, le gouvernement annonçait son souhait d'ouvrir des "méga centres" de vaccination contre la Covid-19 en France pour accélérer la campagne de vaccination. Très rapidement, en Meurthe-et-Moselle le choix s'est porté sur le Centre Prouvé à Nancy, déjà centre de vaccination.

Le Centre Prouvé est dimensionné pour délivrer 2000 doses par jour

Première étape annoncée : ouverture avec une montée en puissance du nombre de vaccinations, officiellement ce samedi 17avril. Dans un communiqué de la Métropole du Grand Nancy, on apprend que plus de 750 personnes sont attendues ce samedi. A partir de 8h30, une quarantaine de personnes au total sont mobilisées pour les accueillir, des agents du SDIS, le service d'incendie et de secours du département viennent renforcer les équipes. La semaine prochaine, 900 personnes par jour sont attendues, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 13 h et de 14h à 18h.

Le centre, nous dit-on est "dimensionné pour pouvoir vacciner dans sa montée en puissance jusqu'à 2000 personnes par jour" .

Pourra-t-on maintenir longtemps le centre à plein régime?

Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux cette semaine, Mathieu Klein, le maire de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy s'il se "réjouit de cette nouvelle étape", selon lui " il faut aller plus loin (...) et il s'inquiète "en l'état actuel des choses, nous n'aurons pas de doses suffisantes pour faire fonctionner longtemps le méga centre à plein régime".

Dans l'agglomération de Nancy, en plus du centre Prouvé à Nancy, sont ouverts "six centres de proximité gérés par la CPTS et la clinique Pasteur, trois centres gérés par le CHRU, une équipe mobile pour les personnes fragiles, et une navette de transport pour les personnes qui ne sot pas véhiculées".