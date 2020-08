Covid-19 : plus de 400 tests réalisés pour le bus de dépistage gratuit en gare de Metz

Plus de 400 personnes sont venues faire le test de dépistage PCR du coronavirus devant la gare de Metz ce jeudi 13 août. L'ARS dit faire son maximum pour proposer le plus possible de lieux de test gratuits et sans ordonnance.

Un bus de dépistage a fait étape ce jeudi 13 août sur le parvis de la gare de Metz, pour proposer des dépistages gratuits et sans ordonnance, effectués par des infirmières libérales volontaires. 400 personnes sont venues se faire tester. Un record en Moselle depuis le début de cette campagne de dépistage, selon l'Agence régionale de Santé (ARS) du Grand Est.

"Une des plus grosses journées"

"C'est une des plus grosses journées qu'on ait fait, sachant que d'habitude on est entre 200 et 300 tests par jour", indique Hanane Elias, de l'ARS. "C'est peut-être dû au fait que les tests sont désormais gratuits en laboratoire. Beaucoup de monde a voulu se faire tester mais les délais pour avoir un rendez-vous s'allongent, donc ils viennent se faire tester dans les bus où c'est rapide et gratuit".

Prochain bus à Thionville et Sarrebourg

Un test PCR, c'est-à-dire qui détermine seulement si la personne testée est porteuse du virus au moment du dépistage. Les résultats sont communiqués au bout de 24 heures. Ce type de bus dépistages est compliqué à organiser pour l'ARS, qui jure qu'elle en propose le maximum possible. Pour la prochaine campagne, il faudra attendre les 21 et 22 août, ce sera à Thionville, et à Sarrebourg.