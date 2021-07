Covid-19 : plus de 500 personnes ont manifesté dans les rues d'Auxerre contre le pass sanitaire ce samedi

Plus de 500 personnes ont de nouveau manifesté ce samedi 24 juillet à Auxerre contre le pass sanitaire, une semaine après une première manifestation qui avait mobilisé 150 personnes environ. Dans le cortège se trouvaient des gilets jaunes, des soignants ou tout simplement des citoyens venus en famille ou entre amis. Parmi les slogans : " liberté !" , " Non au Pass ou on trépasse !" ou encore " le pass on s'en passe ! "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le vaccin oui. Le pass et les sanctions non ! " voilà le slogan qui est inscrit sur la pancarte de Guillaumette et Francis. Tous les deux sont vaccinés. C'est un choix personnel, mais ils ne veulent pas que la vaccination deviennent obligatoire. Selon eux c'est ce qu'implique le pass sanitaire entré en vigueur ce mercredi et dont l'élargissement est discuté à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Cette obligation est d'abord kafkaïenne estime Guillaumette : " imposer le pass sanitaire alors qu'il y a des gens qui veulent se faire vacciner et qui n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres c'est aberrant " . Surtout, cela doit rester un choix personnel selon elle : " il y a des gens qui choisissent de ne pas être vaccinés et je respecte cela. Il y en a qui ont des raisons médicales pour cela, d'autres des raisons de croyances. Pourquoi pas. On est dans un pays libre, donc il n'y a pas de raison de pénaliser ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner " .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le cortège il y a des soignants qui affichent fièrement leur blouse blanche. C'est le cas de Stéphanie. Elle a fait la route avec des collègues depuis la Nièvre. Cette infirmière dénonce le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants à la rentrée. " Je ne suis pas contre la vaccination, tous mes vaccins sont à jours " précise-t-elle. Elle souhaite tout simplement se donner du temps, et attendre la fin de l'année avec l'arrivée d'un nouveau vaccin. "J'attends juste le vaccin Sanofi, qui lui ne sera pas un vaccin à ARN Messager, et qui me paraîtra plus sûr" explique-t-elle, car même si aujourd'hui il existe déjà des vaccins qui ne sont pas à ARN Messager, mais elle n'a pas confiance " c'est l'Astra Zeneca qui a provoqué beaucoup de thromboses" précise-t-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais dans la foule outre le discours contre le pass sanitaire, beaucoup émettent de sérieux doutes sur les vaccins actuellement disponibles contre le coronavirus, ou les vaccins en général. Le Maire de Rouvray, qui est venu avec son écharpe, ne cache pas ses doutes sur l'efficacité des vaccins contre le coronavirus. Il mentionne des alternatives : hydroxychloroquine, ivermectine dont l'efficacité n'est pourtant pas reconnue. Charles Berthollet craint aussi, et surtout, que le pass ne fracture un peu plus la société : " parce que chacun croit fermement, l'un à l'efficacité du vaccin, l'autre à la nocivité. Malheureusement ça va devenir les français contre les français" s'inquiète l'édile.

Le cortège qui a réuni plus de 500 personnes a d'abord rejoint les quais de l'Yonne avant de faire une halte à la Préfecture où une minute de silence a été respectée en mémoire des victimes de l'épidémie. Les manifestants ont ensuite fait un détour par le Palais de Justice avant de revenir vers 16h30 sur la place de l'Arquebuse.