COVID-19 : Plusieurs galeries marchandes de Corse contraintes de fermer dès ce mercredi

Trois centres commerciaux de Corse verront leurs galeries marchandes fermées à compter de ce mercredi 3 février. Atrium, Grand Ajaccio Baleone et Grand Ajaccio La Rocade ont été considérés par la préfecture de Corse-du-Sud comme commerces qui "dépassaient la surface limite de 20 000 m²", indiquait un communiqué mardi soir.

Le premier centre commercial à avoir confirmé publiquement la nouvelle a été la galerie "Atrium" à Sarrula-è-Carcupinu. Dès ce mercredi, les boutiques hébergées à l'intérieur de la galerie marchande seront donc fermées au public. Seules pourront ouvrir les surfaces alimentaires, "les boutiques à l'extérieur de la galerie, ainsi que la parapharmacie" précisent le communiqué publié mardi soir.

Un peu plus tard dans la soirée, le directeur de président de la "CORIN ASSET MANAGEMENT" (gérant les centres commerciaux Géant Casino de Corse) nous confirmait que la galerie marchande de Mezzavia restera fermée "dès demain matin" (mercredi), selon une information donnée par "le préfet". "Malgré des heures de travail, de discussions et de documentations pour démontrer que nous sommes en-dessous du seuil de 20 000m² de surface commerciale utile", déplore Gil Vaugelade.

Dans un premier temps, la galerie du même groupe située à Furiani devait elle aussi faire partie de la liste. Mais la préfecture de Haute-Corse aurait finalement décidé de "surseoir" à cette décision.

La Haute-Corse en suspens

"Rien d'acté à ce soir", nous confirmait par la suite la communication du préfet du 2B. D'autres discussions devraient avoir lieu ce mercredi, mais pour l'heure, aucune galerie marchande du département ne serait concernée.

"On est à 19 196m² à Bastia et à 19 975 m² à Ajaccio", assure le président de la CORIN Asset Management. "Ça mériterait de regarder de manière plus fine, à l'épaisseur du trait. [...]Nous étions les deux derniers centres de la liste nationale sur 347...on est juste à la limite !"

Certains commerçants de la galerie ajaccienne que nous avons contactés pensent qu'ils ne repartiront pas après ce nouveau mois de fermeture (suivre nos éditions radio). Environs 140 baux sont abrités dans les deux galeries commerciales. "Il y a de l'humain derrière, il y a une situation économique qui est très tendue...", a tenu à rappeler le dirigeant. Concernant Furiani,le préfet "se laisse le temps de la réflexion, mais cela veut dire que le centre commercial de Furiani pourra ouvrir demain (mercredi)", se satisfait tout de même Gil Vaugelade.

Pas de "click & collect", un calcul en questions

_"Le décret publié dimanche 31 janvier a précisé la règle de calcul de la surface commerciale utile qui doit notamment intégrer une série d’espaces tels que les ateliers de fabrication des grandes surfaces et les réserves"_précisait mardi soir le communiqué de la préfecture de Corse-du-Sud. C'est précisément là-dessus que les points de vue divergent...

En outre, "les commerces alimentaires des centres commerciaux restent ouverts, qu’il s’agisse des supermarchés ou des magasins alimentaires spécialisés. Les commerces fermés n’auront pas la possibilité de faire de click&collect ou de retrait de commande. Seule la livraison de leurs produits restera possible", précisait encore le communiqué.



La préfecture précise enfin que "les commerçants concernés bénéficieront du fonds de solidarité renforcé, avec un droit d’option entre la compensation de perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 € ou l’indemnisation de 20% du chiffre d’affaires plafonné à 200 000€ par mois".

"Pour les commerces en réseaux, particulièrement les grandes enseignes intégrées pour lesquelles les 200 000 € de compensation seraient insuffisants, le dispositif de couverture de 70% des charges fixes leur sera ouvert". [...].