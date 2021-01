Covid-19 : plusieurs patrons de bars verbalisés dans le Loiret pour avoir servi des clients au comptoir

Trois gérants de bars ont été verbalisés par une patrouille de la brigade de gendarmerie de Sully-sur-Loire ce vendredi matin, pour avoir servi des clients au comptoir de leurs établissements, en infraction aux règles sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Une amende de quatrième catégorie

Il s'agit de bars situés à Sully-sur-Loire, Saint-Père-sur-Loire et Ouzouer-sur-Loire, indique la gendarmerie du Loiret. Les gérants devront s'acquitter d'une amende de quatrième catégorie, à savoir 135 euros, et des clients ont également été verbalisés pour non port du masque.

En cas de récidive, le risque de la fermeture administrative

Mais le risque est ailleurs pour ces patrons de bars, prévient la préfecture du Loiret. Ils ont reçu une mise en demeure, après cette verbalisation, et en cas de récidive, en plus d'une amende plus lourde,, ils risquent une sanction plus lourde, à savoir une fermeture administrative. Or, en ce cas, les gérants de ces établissements ne pourraient plus prétendre aux aides versées par l'Etat pour compenser les pertes financières dues aux restrictions imposées face à l'épidémie de Covid-19.

Seule la vente à emporter est autorisée

La gendarmerie du Loiret rappelle, par ailleurs, que la vente à emporter est autorisée, mais pas la consommation sur place.