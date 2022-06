Covid-19 : les dépistages repartent à la hausse dans nos deux Charentes

"Nous sommes déjà en plein milieu de la 7ème vague en Charente-Maritime". C'est le bilan que Laurent Flament, Directeur de l'Agence Régionale de Santé dans le département, ce mercredi 29 juin 2022. Une vague venue du Portugal et qui propage sur l'ensemble du pays les sous-variants BA 04 et BA 05 d’Omicron.

Actuellement en Charente-Maritime, le taux d'incidence est de 620 cas positifs pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours. Soit 200 de plus qu'il y a deux semaines. Du côté de la Charente, 658 cas positifs pour 100 000 habitants. Pour rappel, le seuil d'alerte est de 50 cas pour 100 000 habitants.

Hausse des dépistages

Sur le parking de l'Esplanade des Parcs de La Rochelle, les barnums du laboratoire Bio17, vidés de patients ces deux derniers mois, se remplissent à nouveau. Depuis le début du mois de juin, 30 à 40 % de dépistages en plus. Toute la journée, une dizaine de voitures défilent sans discontinuer sous ce drive. "On nous réserve un rendez-vous toutes les cinq minutes sur Doctolib", explique Clémentine, infirmière Bio17.

Dans la fille d'attente, beaucoup des personnes symptomatiques ayant réalisé un autotest positif, de plus en plus d'enfants, mais aussi des voyageurs en partance ou des patients nécessitant un dépistage pour entrer dans des établissements de santé. "Ça fait pas mal de monde à tester, c'est un peu la course", résume Clémentine. Pour faire face à cette recrudescence des tests, les équipes Bio17 doivent être renforcées dès le mois de juillet. Le laboratoire devrait également ouvrir un nouveau centre de dépistage à Saint-Martin-en-Ré dès la semaine prochaine.

Le laboratoire Bio17 teste à nouveau en masse en Charente-Maritime : hausse de 30 à 40 % depuis début juin. © Radio France - Romane Brisard

Hausse des cas positifs

Parmi toutes les personnes testées par le laboratoire Bio17 en Charente-Maritime la semaine dernière, 36 % étaient positives au Covid-19. Peu d'hospitalisation pour l'heure, une centaine sur le département, et surtout, pas de forme grave ou de patient en réanimation. Mais si les hôpitaux de Charente-Maritime ne saturent pas encore, l'Agence Régionale de Santé surveille la situation de près. Et pour cause : "il faut toujours un décalage de 10 ou 15 jours avant de voir les incidences de nouveaux variants sur les hospitalisations", explique Laurent Flament, Directeur de l'antenne charentaise-maritime de l'ARS.

"La fin de l'école peut diminuer la circulation virale, en revanche les touristes vont commencer à affluer sur la Charente-Maritime ce qui pourrait brasser de nouveaux cas pendant le mois de juillet", projette Laurent Flament. Et de conclure : "en espérant que le pic soit plus vite atteint pour avoir un mois d'août plus serein et limiter les hospitalisations".

Outre la recommandation nationale du retour du masque dans les transports, l'ARS de Charente-Maritime recommande de systématiquement d'appliquer les gestes barrières dans les lieux clos et fréquentés. Elle enjoint également les personnes fragiles et de plus de 60 ans de faire leur deuxième dose de rappel au plus vite.