Covid-19. Quatre fêtes clandestines interrompues par les gendarmes dans l'Hérault

Ce samedi 27 février 2021, les gendarmes de l'Hérault sont intervenus à Montarnaud, Argelliers, Aniane et Aumelas pour interrompre des fêtes clandestines, organisées malgré le contexte sanitaire.

Les gendarmes sont intervenus à Montarnaud, Argelliers, Aniane et Aumelas. (Image d'illustration)

Les gendarmes de l'Hérault ont interrompu quatre fêtes clandestines, ce samedi 27 février 2021, organisées à Montarnaud, Argelliers, Aniane et Aumelas.

Vers 21h30, sur une place de Montarnaud, la brigade de Castelnau-le-Lez a intercepté une cinquantaine de personnes soupçonnées de se rendre à une soirée. Elles ont été verbalisées pour non-respect du couvre-feu. Les gendarmes mènent une enquête pour déterminer qui souhaitait organiser cette fête.

Dans l'après-midi, c'est à Argelliers que les gendarmes ont surpris une trentaine de personnes en pleine fête d'anniversaire sur un terrain privé, musique allumé et jeu de pétanque sorti. Les participants ne portaient pas de masque. L'hôte va être convoqué. Il pourrait être verbalisé pour avoir organisé un rassemblement de plus de six personnes sur un espace privé.

Enfin, en fin d'après-midi, les gendarmes sont intervenus sur des lieux privés à Aniane et Aumelas, où, respectivement, une vingtaine et une trentaine de personnes s'étaient retrouvées. Des enquêtes sont en cours.