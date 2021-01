Covid-19 : sept nouveaux centres de vaccination ouvriront dans le Nord Franche-Comté

Ce mardi, les pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort sont passés sous l'aiguille des infirmières du nouveau centre de vaccination de Belfort. Installé au gymnase du Phare, il a ouvert ses portes pour la première fois aujourd'hui et ce ne sera pas le dernier en ce mois de janvier.

Six nouveaux centres d'ici la fin du mois

Pour les 140.000 habitants du Territoire de Belfort, deux centres de vaccination contre le Covid-19 sont dorénavant à leur disposition en comptant celui de l'Hôpital Nord Franche-Comté. Un dispositif plus important que les recommandations du Premier ministre, qui demandait qu'un centre soit installé pour 100.000 habitants.

Les habitants de Grandvillars auront eux aussi leur propre centre de vaccination à partir de lundi, où tous ceux âgés de plus de 75 ans pourront être vaccinés contre le nouveau coronavirus. Pour ceux de Giromagny, ce sera à partir de mardi 19 janvier.

Concernant la Haute-Saône, un centre de vaccination ouvrira également à partir de lundi dans la ville d'Héricourt.

Montée en puissance dans le Nord du Doubs

Dans le Nord du Doubs, la campagne de vaccination montera encore en puissance dès ce jeudi avec l'ouverture d'un centre de vaccination à Audincourt, sur le site de l'ancienne clinique Lucine. La semaine suivante ce sera à Voujeaucourt "si on y arrive à temps" précise la maire Martine Voidey. La commune a reçu l'autorisation du préfet du département aujourd'hui et commence à aménager l’espace de la Cray. Enfin, "entre le 20 et le 28 janvier" explique le maire de Pont-de-Roide-Vermondans, un centre de vaccination ouvrira dans la salle polyvalente Michel Tarreinbergue.

La carte des centres de vaccination ouverts en Franche-Comté