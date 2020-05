Covid-19 : sortie reportée pour le film Kaamelott, tourné en partie en Auvergne

"La patience est un plat qui se mange sans sauce", mais aussi "qui se prépare à l'avance". C'est peu dire que les fans de Kaamelott s'y connaissent, eux qui attendent un film conclusif à la série depuis onze ans maintenant.

Un adage dont il faudra encore s'armer : Kaamelott : Premier Volet, qui devait sortir le 29 juillet, sortira finalement le 25 novembre, la faute, évidemment, au coronavirus, qui a forcé les salles de cinéma à fermer depuis deux mois maintenant, avec une réouverture encore incertaine.

Aux côtés du producteur SND, Alexandre Astier, en perfectionniste, souhaite "garantir son accessibilité à tous les publics, et la meilleure expérience collective possible." SND et le réalisateur/acteur/producteur/scénariste/monteur l'ont officialisé dans un communiqué diffusé sur Twitter On vous conseille d'en lire les commentaires, preuve que les fans sont dans les starting-blocks malgré ce délai de diffusion.

Un film tourné en partie en Auvergne

Le tournage, tenu très secret, était passé par l'Auvergne l'année dernière : au château de Murol, dans le Puy-de-Dôme, puis aux Estables, en Haute-Loire. Nombreux sont les curieux qui avaient tenté de venir voir comment ça se passait, mais avaient été refoulés.

Les chapiteaux sont installés sur le parking du château, impossible d'y accéder © Radio France - Mickaël Chailloux

Kaamelott : Premier Volet est le premier film d'une trilogie censée apporter un point final à la série, elle-même diffusée de 2005 à 2009. Les acteurs historiques (Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Anne Girouard...) comme ceux aperçus au détour de quelques épisodes (Alain Chabat, Antoine de Caunes, Christian Clavier...) seront de retour, aux côtés de quelques nouveaux venus, comme la superstar Sting, l'ex-chanteur du groupe Police.

Et pour préparer votre patience (sans sauce donc), on vous remet le teaser.