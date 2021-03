Covid-19 : Un Brestois cumule 15 infractions depuis le début de la pandémie

Vendredi 26 mars, c'est la soirée... et donc après le couvre-feu, lorsque les policiers avisent un homme d'une vingtaine d'années à Brest, en train de se déplacer. Le jeune homme ne peut pas produire d'attestation dérogatoire de déplacement.

15 infractions depuis le début de la pandémie

Et il n'en est pas à son coup d'essai ! Le jeune homme est placé en garde-à-vue, car les policiers brestois s'aperçoivent qu'il a été "verbalisé à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, pour violation des interdictions édictées dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré." C'est là qu'ils se rendent compte, que le jeune Brestois est un récidiviste de la transgression du couvre-feu et du confinement car il cumule "un total de 15 infractions de ce type depuis le début de la pandémie."

Il écope d'une convocation judiciaire.