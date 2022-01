Covid-19 : un surveillant de la prison de Valence contraint de rester à son poste malgré un auto-test positif

La prison de Valence est un foyer de contamination au Covid-19 depuis près de trois semaines maintenant. Ce lundi, une trentaine de détenus et une vingtaine de surveillants sont positifs d'après le syndicat UFAP-Unsa qui dénonce la gestion des personnels malades par la direction : "Un de nos collègues qui était symptomatique dès le matin l'a fait savoir à la direction de l'établissement, on lui a demandé de finir sa journée de travail avec les autres collègues. Donc, on se retrouve ce lundi matin avec quatre personnels de ce même pôle au niveau des parloirs qui se retrouvent avec le Covid" explique le responsable syndical Sylvain Royère.

Plutôt que d'isoler quelqu'un et de stopper le virus, on est encore plus embêté, avec une situation encore plus compliquée - Sylvain Royère délégué UFAP-UNSA

Le syndicaliste reprend : "Il y a des méthodes qui sont incompréhensibles et pendant que les personnels font tourner les boutiques des établissements pénitentiaires, l'administration les abandonne complètement."

Le cluster est géré avec l'ARS

La direction du Centre Pénitentiaire de Valence, tout comme la Direction interrégionale de l'administration pénitentiaire de Lyon précisent qu'elles n'ont aucun commentaire à faire sur cette situation dénoncée par le syndicat. Le service communication lyonnais se contente d'assurer que la situation du foyer de contamination valentinois est géré "en lien étroit" avec l'ARS pour limiter la propagation du virus dans les établissements".