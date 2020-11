Covid 19 : une fête clandestine rassemble plusieurs centaines de personnes à Draguignan ce week-end

Plusieurs centaines de personnes, certains témoins évoquent plus de 500 personnes, se sont rassemblées ce week-end dans un domaine privé de Draguignan pour participer à une fête clandestine. La police a dressé une quarantaine de contraventions à des participants qui quittaient les lieux. Ce type de rassemblement est en effet interdit en raison des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de covid-19.

Octopus

Le domaine privé "Octopus" qui a abrité cette grosse soirée est totalement atypique, niché au coeur d'un massif forestier de Draguignan. Une propriété avec en son centre une maison, la tête de la pieuvre, et ses bras forment le contour d'une très grande piscine. "Le lieu est loué 3200 euros et jusqu'à 4400 euros pour le week-end" selon une jeune femme en charge de sa commercialisation. Cette jeune femme d'ailleurs semblait découvrir la situation ce lundi lorsque France Bleu Provence l'a jointe par téléphone. Elle se dit d'ailleurs étrangère à l'organisation de cette fête. Selon nos informations, le fils du propriétaire, lui aussi en charge de commercialiser le lieu, se défend d'avoir été au courant d'une telle organisation. Il n'a en revanche pas répondu à nos sollicitations.

Une fête organisée

Une ligne de défense qui étonne face à une soirée qui n'a pas été organisée en quelques jours. "Impossible de tomber sur le lieu par hasard" commente la jeune femme jointe au téléphone. La présence de participants venant de l'autre bout de la France, celle de deux rappeurs très connus, et même la présence évoquée de joueurs de foot, attestent également d'une certaine préparation. D'autant que des fêtards évoquent un ticket d'entrée à 50 euros.

distanciation sociale et masque

En interdisant les rassemblements de plus de 6 personnes, le Gouvernement a souhaité mettre un frein à la propagation du coronavirus. Un rassemblement de plus de 500 personnes dans une fête, même en plein air, pose évidemment la question du respect des distanciations sociales et du port du masque. Une bombe à retardement en pleine crise Covid qui pousse les policiers à tenter donc d'établir qui se cache derrière cette organisation.