Covid-19 : une vingtaine de cas recensés à la caserne de pompiers de Pau

Après le commissariat de Pau, fin octobre, un nouveau cluster a donc été identifié à Pau. Une vingtaine de pompiers ont été contaminés par le Covid-19 depuis vendredi dernier. Et ce n’est peut-être pas terminé puisque des tests sont encore effectués pour repérer tous les cas potentiels. Une désinfection des lieux a aussi été menée en début de semaine au centre de secours.

Évidemment, les pompiers ne vivent pas dans une bulle, "c'est un métier qui est relativement exposé, nous sommes au contact de la population et au contact du virus", estime Jean-Marc Scopel, le délégué Unsa au Sdis 64.

"On a un brassage de personnel important dans une caserne comme celle de Pau, avec une centaine de pompiers professionnels et autant de pompiers volontaires". Pour autant, Jean-Marc Scopel ne se montre pas particulièrement inquiet sur la situation, tant que les interventions restent possibles avec un effectif suffisant, "et c'est le cas pour l'instant" précise-t-il.