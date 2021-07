Covid : le centre de loisirs de Saint-Paul-de-Vence ferme

A Saint-Paul-de-Vence, mauvaise nouvelle, le centre de loisir est obligé de fermer.

A compter de ce jour, et jusqu’au 21 juillet inclus le centre ferme à cause de la covid. Plusieurs agents ont été testés positifs.

Le maire, après avoir consulté l'ARS, a pris la décision de fermer la structure. L’ensemble des autres agents et enfants sont considérés comme des cas contacts.

« J’en appelle à la vigilance collective. Tous les agents municipaux et les parents des enfants ont été informés et doivent se soumettre à un isolement de 7 jours, comme le préconisent les mesures en vigueur. La municipalité met actuellement tout en œuvre pour informer et rassurer les personnes concernées. Tous les animateurs vont être testés ce jour. Je suis confiant quant à la suite des évènements. », précise Jean-Pierre Camilla, maire de la commune.