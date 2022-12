Covid : le radiologue et sénateur de Côte-d'Or Alain Houpert fait appel de sa suspension

Le sénateur LR de Côte-d'Or, Alain Houpert, par ailleurs radiologue, a annoncé lundi dans un communiqué qu'il allait faire appel de sa suspension par l'Ordre des médecins , pour "fautes déontologiques", après avoir notamment défendu un traitement à base de miel, de vitamine D et d'hydroxychloroquine contre le Covid-19.

ⓘ Publicité

La Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté (CDPI), qui a infligé en novembre à Alain Houpert une interdiction d'exercer la médecine de 18 mois, dont neuf avec sursis, "est venu dépouiller de sa liberté d'expression un élu d'opposition", estime le sénateur dans un communiqué de son avocat (voir ci-dessous), Me Thomas Benages.

Un appel suspensif

L'élu fait donc appel de cette décision devant la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, appel qui suspend sa condamnation. La CDPI a considéré que le Dr Houpert "ne pouvait bénéficier d'une liberté d'expression étendue par ses fonctions de parlementaire, et qu'il s'était exprimé, avant tout, en sa qualité de médecin", selon le communiqué de son avocat.

"Or nous considérons que la CDPI a rendu des décisions qui violent un principe fondamental de notre démocratie : la liberté d'expression des parlementaires de l'opposition", poursuit le texte. Selon l'avocat du sénateur, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) "est venue affirmer la nécessité d'un contrôle strict des ingérences dans la liberté d'expression des parlementaires de l'opposition" dans un arrêt de 1992 "qui affirme qu'il ne suffit pas que des propos soient tenus à la tribune du Sénat pour que ceux-ci soient protégés, mais que les propos d'un sénateur sont protégés par la liberté d'expression, quel que soit le lieu de leur expression".

Une critique du gouvernement ou "une attitude irresponsable" ?

Les propos qui ont valu à Alain Houpert d'être sanctionné "visaient à critiquer la politique sanitaire mise en place par le gouvernement" pendant la crise du Covid-19, affirme l'avocat. La CDPI avait justifié sa décision en dénonçant l'"attitude quasi irresponsable" du radiologue, qui avait signé et relayé sur Twitter le manifeste "Laissons-les prescrire" défendant un traitement à base de miel, de vitamine D et d'hydroxychloroquine notamment. La Chambre avait également condamné son apparition dans le documentaire complotiste "Hold Up" , dans lequel le sénateur avait invité "tous les médecins à se rebeller".

Le communiqué d'Alain Houpert