L'Agence Régionale de Santé de Charente-Maritime se prépare à une éventuelle réorganisation des hôpitaux et cliniques du département. Pour éviter à la fois l'engorgement des services, et la déprogrammation des interventions chirurgicales

Covid : les hôpitaux et cliniques de Charente-Maritime sur la corde raide

En Charente Maritime le virus circule beaucoup et dans toutes les classes d'âge. L'agglomération de la rochelle est plus impactée que le reste du département, avec un taux d'incidence de 160 cas pour 100000 habitants. L'ARS 17 prévoit de porter le nombre de lits dédiés aux patients Covid à 127 au total et prévoit des déprogrammations dans les hôpitaux du département

"Pour l'instant on tient"

"Pour l'instant, on tient" c'est ce qu'a affirmé le directeur départemental de l'ARS Eric Morival, mais les hôpitaux jouent à un jeu d'équilibriste : ne pas déprogrammer trop tôt des opérations de soin continu tout en anticipant en libérant des lits pour les admissions COVID. Alors une cellule de crise se réunit tous les jours pour organiser cette montée en puissance. Les lits dédiés aux patients COVID sont ouverts quatre par quatre en fonction des besoins.

Eviter les déprogrammations

Les hôpitaux veulent éviter au maximum les déprogrammations d'interventions, parce qu'elles ont été trop nombreuses lors du premier confinement. Ce qui a entraîné la tension qu'on connait aujourd'hui dans les blocs opératoires. Pour répartir la charge, une coopération s'organise entre cliniques privés et hôpitaux publics. Sur le secteur de La Rochelle, les cliniques mettent à disposition leurs blocs pour que les patients non covid du public puissent être pris en charge. Sur le secteur de Saintonge la coopération se fait dans l'autre sens : les cliniques privées mettent à disposition leur personnel soignant pour qu'il vienne en aide à l'hopital public. Si la Charente-Maritime n'atteint pas un stade critique, cette mobilisation servira pour venir en appui des départements voisins qui seront très impactés dans les prochaines semaines.