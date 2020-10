Covid-19 : à Orléans, le patron d'un sauna libertin reçoit les félicitations de la police après un contrôle

Les policiers du commissariat d'Orléans sont parfois amenés à mener des opérations dans des lieux qui sortent un peu de l'ordinaire. Cela a été le cas vendredi soir dernier, quand ils ont contrôlé le sauna libertin Jaurès, sur le boulevard Jean-Jaurès à Orléans. Motif : vérifier le respect des règles sanitaires imposé à ce lieu comme à tout établissement recevant du public.

Un seul PV dressé pour non-port du masque

Bilan : "on a vérifié plusieurs éléments et tout est nickel. Concernant le port du masque, quarante clients étaient présents ce soir-là et tous avaient leur masque, sauf un, qui a été verbalisé", explique un policier qui ajoute avec un sourire : "tous avaient donc leur serviette et leur maque".

Un établissement libertin rouvert depuis mi-juillet

La police a d'ailleurs félicité le responsable de cet établissement pour le bon respect des règles sanitaires imposées face au Covid-19. Le sauna Jaurès a rouvert ses portes le 15 juillet dernier, après une longue fermeture, et impose le port du masque à tous ses clients (masques en tissu, est-il précisé, car "le masque chirurgical ne résiste pas à l humidité").

S'ajoutent à cela : la prise de température frontale à l'entrée, la désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique, un accès aux vestiaires limité à six personnes en même temps, et la désinfection des casiers, poignées de portes, bracelets aussi souvent que nécessaire".