Le parti CPNT rebaptisé "Le mouvement de la ruralité" : Jean Saint-Josse a mal au cœur

Jean Saint-Josse n'apprécie pas le changement de nom du mouvement qu'il a crée il y a 30 ans avec quelques autres maires ruraux. "Moi, ça me fait mal au cœur" déclare-t-il sur France Bleu Béarn.

Jean Saint-Josse exprime sa surprise et son incompréhension. Le maire de Coarraze, ancien président et fondateur de Chasse Pêche Nature et Tradition réagit sur France Bleu Béarn ce mercredi matin au changement de nom de CPNT. Les nouvelles instances ont débaptisé le mouvement, pour l'appeler "Le mouvement de la ruralité".

"Je crois qu'il y a des dérives"

En 1989, Jean Saint-Josse, avec d'autres maire ruraux ont crée ce parti atypique qui a compté jusqu'à 30 conseillers régionaux partout en France et des députés européens (dont lui même). Il a été candidat à l'élection présidentielle (plus de 4% en 2002). Un parti qu'il a incarné jusqu'à son éviction en 2008, parce qu'il refusait toute alliance avec la droite. Ce changement de nom, nous lui avons appris quand on lui a demandé de réagir à cette annonce.

