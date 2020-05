Crachats, insultes, coups : le quotidien tendu des gendarmes vosgiens

Loirs d'une intervention pour un différend de couple la semaine dernière, des gendarmes vosgiens ont été la cible de crachats et d'insultes. Un exemple parmi d'autres, selon eux, des difficultés rencontrées sur le terrain depuis le début de la crise sanitaire.

Dans un long tweet publié ce lundi, la gendarmerie des Vosges revient sur une intervention récente qui a mal tourné. Une patrouille intervient pour un différend au sein d'un couple. La femme les attend dans la rue devant son domicile, elle se plaint des violences conjugales.

Après avoir entendu son époux, les gendarmes décident de le placer en garde à vue et tentent de lui passer les menottes. L'homme refuse et la situation s’envenime : la victime présumée se retourne contre eux, les insulte, leur arrache leur masque et leur crache au visage. 2 militaires sont légèrement blessés lors de l'altercation. Le couple est finalement interpellé. Une situation qui caractérise selon les gendarmes, "les difficultés quotidiennes rencontrées sur le terrain."