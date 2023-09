Crachats, insultes : un supporter de l'OM hospitalisé à Nantes après le match à la Beaujoire

Ce vendredi 1ᵉʳ septembre 2023 au soir, lors du match entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille au stade de la Beaujoire à Nantes, un homme de 39 ans, supporter de l'OM originaire de Donges en Loire-Atlantique, s'est fait agresser par des supporters nantais, selon le témoignage de sa femme Alicia sur X, nouveau nom de Twitter, confirmé par la police.

"Hier était le 1ᵉʳ match de mon fils de six ans à La Beaujoire et tout ne s'est pas correctement déroulé, écrit Alicia sur le réseau social. Notre tort : être supporter de l'OM et l'avoir laissé porter son maillot pour le match. Nous avons été agressés durant le match : crachats, insultes, bières jetées au visage."

"Mon mari, en voulant défendre sa famille, à fait un infarctus dans la tribune. Et là encore, certains idiots de la tribune Loire n'ont eu aucun respect : selfies devant l'ambulance, insultes encore" poursuit-elle.

Les pompiers sont intervenus. L'homme de 39 ans a dû être évacué de toute urgence de la tribune Océane et transporté à l'hôpital Laennec, qui dépend du CHU de Nantes. Il est désormais en "soins intensifs" selon son épouse, qui est toujours à son chevet ce samedi 2 septembre après-midi. Pour l'instant, la famille n'a pas déposé plainte.