Crack à Paris : les riverains veulent maintenir la pression sur l'Etat

L'installation devait être temporaire, mais plus de quatre mois après leur arrivée sur le square de la porte de la Villette, les accros au crack sont toujours là. Pour dénoncer l'inaction de l'Etat dans ce dossier, une trentaine de membres du collectif anti-crack 93 se sont retrouvés ce lundi matin, à l'une des extrémités de ce petit bout d'espace vert, coincé au pied du périphérique, au nord de Paris. Ils ont profité d'une opération de nettoyage du site menée par la mairie, opération durant laquelle les toxicomanes étaient regroupés et encadrés par la police à une centaine de mètres de là, à l'autre extrémité du square.

La mairie de Paris a procédé à un sommaire nettoyage du site © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une population précaire proie facile pour les dealers

Depuis que le groupe a été transféré, fin septembre, depuis les jardins d'Eole, dans le XVIIIe arrondissement de la capitale, Caroline ne décolère pas. Pour cette habitante de Pantin, ce transfert a été une énorme erreur : "On s'est dit on va ajouter de la misère à la misère et on va faire comme si ça n'existait pas, souvenez-vous, le préfet avait dit : on va les mettre dans un endroit où il n'y a pas de riverains, sous-entendu des riverains qui ne comptent pas aux yeux de l'Etat et du gouvernement". Elle aussi voisine du campement, Françoise s'inquiète de voir la population du campement augmenter : "Il y a des réfugiés aussi, des gens qui dorment dehors qui ne sont pas loin d'ici. l'autre jour j'ai discuté avec un monsieur qui vit sous une tente depuis plusieurs mois. Il n'a pas de travail, pas de logement. Ce sont des proies faciles pour les dealers ! D'autant plus que c'est une drogue qui n'est pas chère, j'ai même cru comprendre que la première dose était gratuite..."

L'une des animatrices du collectif, Dominique, évoque les retards incessants sur la ligne 7 du métro, qui dessert la zone : "Ces gens sont totalement désorientés, ils descendent sur les voies. Quand nous voulons nous déplacer nous sommes constamment en retard". Elle parle aussi de mendicité agressive et de l'impact psychologique de la présence de ces toxicomanes dans le quartier : "Quand on se promène avec des enfants et qu'ils demandent : "Mamie, qu'est-ce-qu'il a le monsieur ? pourquoi il se met par terre en pleurant et en tendant la main ? Qu'est-ce-qu'on répond à des enfants qui voient la déchéance humaine ?"

Dès la fin de l'opération nettoyage, les toxicomanes ont réinstallé leur campement © Radio France - Sarah Tuchscherer

Stop aux déplacements

Pour le collectif anti-crack 93, la solution ne réside dans un énième déplacement de ces personnes en difficulté. "On veut être les derniers riverains à côtoyer cette misère, explique Nolan, on veut que l'Etat trouve une solution pérenne, que ces gens soient pris en charge et accompagnés vers le sevrage". Dans un communiqué publié fin janvier, lorsqu'il a dû renoncer à un transfert du campement vers le sud-est de Paris, face à l'opposition de la mairie, le préfet de police, Didier Lallement, avait prévenu qu'il fallait s'attendre "à une occupation longue de l'espace public du square". Il avait ajouté qu'il était "illusoire de croire que des solutions rapides et simples sont possibles pour permettre à ces personnes de se soigner et de se réinsérer".