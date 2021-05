Crack à Paris : Valérie Pécresse plaide pour une structure de soin financée par la région, la ville et l'État

La présidente de l'Ile-de-France Valérie Pécresse (ex-LR) s'est dite prête à cofinancer une structure de soin pour les usagers de crack, conjointement avec l'Etat et la ville de Paris, ce samedi 29 mai lors d'un déplacement au jardin d'Eole, près de Stalingrad à Paris, devenu un point de rassemblement des toxicomanes.

"Des moyens médicaux, psychiatriques, de lutte contre les addictions"

"Je propose que la région, l'État et la Ville de Paris se mettent autour d'une table et que nous financions un centre de traitement des crackeurs", a affirmé Mme Pécresse, qui était accompagnée de la maire LR du 7e arrondissement, Rachida Dati. "Il faut mettre en place les moyens médicaux, psychiatriques, de lutte contre les addictions", et "pas juste créer des places d'hébergement d'urgence", a affirmé Mme Pécresse, candidate à sa réélection au scrutin régional prévu en juin.

Elle a qualifié de "fiasco" le plan anti-crack lancé en 2019, auquel la région ne participe pas. "Les premiers lieux de fixation ont été les salles de shoot et ça n'aide pas à sortir des addictions", a assuré Mme Dati, partisane d'une prise en charge "y compris sous contrainte".

Depuis la mi-mai, les consommateurs de crack sont contenus par la police dans le jardin d'Eole, un lieu que les toxicomanes avaient l'habitude de fréquenter en journée avant de migrer 500 mètres plus loin vers le quartier de Stalingrad pendant la nuit. Le jardin public leur est désormais ouvert jusqu'à 1h du matin.