Crack en Seine-Saint-Denis : les maires de Pantin et d'Aubervilliers saisissent la justice

Les maires de Pantin et d'Aubervilliers ont déposé mercredi un recours juridique pour contester l'installation, depuis fin septembre, des usagers de crack à proximité du quartier des Quatre-Chemins.

Dans un communiqué commun, les deux maires déclarent recevoir "des dizaines de signalements d'habitantes et d'habitants des Quatre-Chemins (à cheval sur les deux villes) qui habitent à quelques mètres et se plaignent d'agressions, de nuisances et de détériorations de la part de ces personnes dépendantes du crack". Ils déplorent par ailleurs n'avoir "ni été entendus, ni été reçus par le Premier ministre" Jean Castex. "Puisque nous avons sensibilisé le pouvoir législatif, puisque le pouvoir exécutif refuse de nous répondre, nous nous tournons vers le pouvoir judiciaire", écrivent Bertrand Kern (Pantin, PS) et Karine Franclet (Aubervilliers, UDI).

Dans le référé-suspension, les maires visent l'arrêté du 24 septembre qui ordonne le déplacement d'une cinquantaine d'accros au crack du quartier des jardins d'Eole, dans le nord-est de Paris, vers un square du XIXe arrondissement en lisière de périphérique.

Ce mercredi, la quatrième mobilisation à l'appel du collectif 93 anti-crack a réuni une cinquantaine de personnes qui s'est achevé au pied du mur érigé sur ordre de la préfecture de police de Paris pour éviter le passage vers la banlieue des toxicomanes.