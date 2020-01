"On craint le pire." La demi-sœur de Laëtitia, disparue à Toulon, témoigne sur France Bleu Provence

Toulon, France

Ils veulent garder espoir, mais au fur et à mesure que les jours, passent l'inquiétude des proches de Laëtitia Hemery grandit. Cela fait maintenant une semaine qu'elle a disparu. La jeune femme de 31 ans qui a quatre enfants, n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du Nouvel An. Sa demi-sœur Emilie Baryeron trouve l'attente insoutenable.

"On compte les jours qui passent sans elle et ça semble ne plus s'arrêter. On ne comprend pas, on veut garder espoir mais c'est dur. C'est tellement flou qu'on ne sait pas où aller la chercher."

La soirée du Nouvel An, Laëtitia devait la devait passer avec des amies, mais on a découvert qu'elle était en fait avec son ex-compagnon. Un homme contre qui elle a dans le passé porté plainte pour violences.

"On a été très surpris d'apprendre qu'elle avait passé la soirée avec lui puisqu'ils étaient séparés. On ne sait pas si c'est elle qui avait envie d'être avec lui ou si c'est lui qui a décidé de la retrouver à Toulon."

L'ex-compagnon en question est en détention provisoire. Âgé de 36 ans, il répète qu'il est innocent et qu'il ne sait pas où Laëtitia se trouve. Pas de quoi rassurer Emilie.